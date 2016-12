Agricultores recebem hoje 463,2 milhões de euros de apoios

O Ministério da Agricultura vai pagar sexta-feira 463,2 milhões de euros em apoios aos agricultores portugueses, o que eleva para 1,7 mil milhões de euros o montante total recebido pelo setor agrícola em 2016, foi ontem divulgado. De acordo com um comunicado do Ministério da Agricultura, o pagamento vai ser feito através do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) e refere-se ao pagamento das ajudas de dezembro, incluindo medidas como o Regime de Pagamento Base (65,8 milhões de euros), o Greening (152 milhões de euros) e o Regime de Pequena Agricultura (29,7 milhões de euros). Os apoios para o setor leiteiro totalizam 27,7 milhões de euros. Em Medidas Agro-Ambientais, no âmbito do FEADER, serão pagos 57,5 milhões de euros, na Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas serão pagos 36,1 milhões de euros e em Medidas de Investimento serão pagos 26,1 milhões de euros. Em medidas de apoio à Florestação de Terras Agrícolas serão pagos 13,7 milhões de euros.

