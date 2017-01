Afinal, as mulheres não gostam de homens muito vaidosos

O JM levou a cabo um inquérito respondido por cerca de 160 mulheres na Região, com idades compreendidas maioritariamente entre os 20 e os 60 anos. A análise dos dados permitiu verificar que o sexo feminino aprecia, na generalidade, homens cuidados q.b. (quanto baste). Isto é, as mulheres gostam de um homem com uma aparência moderna, desde que eles não demorem mais tempo do que elas a se produzirem para sair de casa.

Assim sendo, 59,3 % das inquiridas considera que os homens estão a ficar mais preocupados com a imagem e 26,5 % afirma que o sexo masculino está a ficar demasiado vaidoso. Surpreendentemente, embora as mulheres não gostem que o sexo oposto passe muito tempo ao espelho, 77% admite que é importante que os homens utilizem cremes hidratantes, e 16,1 % disse que não liga a isso.

Em relação à depilação masculina, 36,8 % das mulheres gosta de ver o corpo depilado, e 23,9% não gosta. Em relação às zonas que preferem ver sem pêlos, 47.2% das mulheres responderam as zonas íntimas, e 20% gosta de um homem com pêlo em todo o corpo. Apenas 1,9 % do sexo feminino gosta de homens que façam a depilação nas pernas e nos braços, mas 17,6 % gosta de ver as axilas e costas masculinas sem pêlos.

No que concerne às sobrancelhas dos homens, 60,5 % das mulheres gostam que eles as arranjem, mas apenas aqueles que têm demasiado pêlo (a chamada monocelha), 30,2 % não gosta, e só 9,3% assume que gosta das sobrancelhas masculinas cuidadas (isto é com forma, como as das mulheres).

No que toca à manicure e pedicure, 38.7% gosta que eles vão ao salão de beleza arranjar as unhas, por razões de higiene, 35,6 % delas acha isso indiferente, 11,7 % gosta que os homens arranjem as unhas, e 14,1 % não gosta de todo.

No que respeita ao cabelo, a opinião feminina é unânime. 88,9 % acha que eles cuidam cada vez mais do cabelo, e 9,9 % das mulheres não liga a isso.

Já o vestuário masculino é a pergunta que mais divide o sexo feminino, sendo que 49,4% das mulheres considera que as roupas de homem não estão a ficar mais femininas, face a 42,6 % que considera exatamente o oposto.

Quando questionadas sobre se conheciam algum metrossexual, 57,7 % disse que sim, 20% disse que não, 19% disse conhecer vários metrossexuais e só 2,5 % das mulheres disseram não conhecer o termo metrossexual.

No final do questionário, 64,4 % do sexo feminino respondeu que os homens madeirenses estão a mudar, ou seja, estão mais preocupados com a aparência, face a 17,8 % que respondeu que não sabia, 9,8 % disse que não se preocupa com isso e 8% não considera que o sexo masculino esteja a mudar.

