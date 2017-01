938 detidos e apreendidas 76 armas durante operação de Natal e Ano Novo da PSP

A PSP deteve 938 pessoas e apreendeu mais de 40 mil doses de droga e 76 armas, durante os 19 dias da “Operação Polícia Sempre Presente – Festas Seguras 2016”, anunciou hoje aquela força de segurança.

Num comunicado de balanço final da operação, que decorreu de 15 de dezembro a 02 de janeiro, a Polícia de Segurança Pública destaca as 327 detenções por excesso de álcool (menos 58 que no ano anterior), 130 por falta de habilitação legal para conduzir (menos duas), 116 por tráfico de droga (mais 66) e 42 por furto (menos nove).

Nos 19 dias da operação, realizada durante o período de Natal e Ano Novo, esta força de segurança apreendeu 40.400 doses de droga, nomeadamente 22.207 doses de cocaína, 7.909 de heroína e 6.756 de haxixe.

A PSP apreendeu também 76 armas, 25 das quais eram armas de fogo, mais 18 do que na mesma operação do ano passado.

Em relação ao trânsito, a PSP registou 3.036 acidentes, dos quais resultaram duas vítimas mortais, 42 feridos graves e 849 feridos ligeiros.

Em comparação com período homólogo do ano passado, a PSP verificou um decréscimo do número de acidentes (menos 53) e vítimas mortais (menos quatro), tendo-se registado um aumento do número de feridos ligeiros (mais 22) e graves (mais cinco).

Esta força de segurança multou também 9.871 condutores, dos quais 598 por uso do telemóvel durante a condução (mais 25,3% que no ano anterior), 576 por falta de inspeção (mais 46%) e 229 por falta de cinto de segurança (mais 35,8%).

Durante a operação, a PSP controlou ainda por radar 95.567 viaturas, registando 1.810 infrações por excesso de velocidade (mais 28%).

A PSP desenvolveu, de 15 de dezembro a 02 de janeiro, a “Operação Polícia Sempre Presente – Festas Seguras 2016” com o objetivo de diminuir os índices de sinistralidade rodoviária e de prevenir e fiscalizar comportamentos ilícitos durante o Natal e a Passagem de Ano.

