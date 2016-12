23% dos portugueses esperam pelos saldos para comprar os presentes

O Natal já ficou para trás, mas quase um quarto dos portugueses terão esperado pela época de saldos para comprar alguns dos últimos presentes, conclui o mais recente estudo do Observador Cetelem, que analisou o consumo e as intenções de compra para a quadra natalícia.

Este ano, 23% dos consumidores preferem aproveitar os preços mais vantajosos praticados nas promoções após o Natal, uma percentagem ligeiramente superior à de 2015 (20%), mas aquém da registada em 2013 (33%), a mais alta dos últimos seis anos.

Para a maioria dos consumidores (70%), esperar pelos saldos posteriores ao Natal não terá sido uma opção, tendo preferido comprar todos os presentes antecipadamente. Há, no entanto, 7% dos inquiridos que ainda não sabem se vão recorrer à época de saldos para realizar algumas compras finais.

São as mulheres que mais aproveitam os preços baixos praticados nos saldos, com 28% das consumidoras a referirem que deixam algumas compras de Natal para esta altura.

Já os consumidores masculinos seguem menos esta tendência (18%). Em termos etários, são as gerações dos 18 aos 24 e dos 25 aos 34 anos (27%, em ambos os casos) que mais aguardam pela época de saldos para comprar os últimos presentes.





