“Simplicidade” é a solução!

O título pode não ser o mais apelativo e pode até não identificar o principal tópico. Mas resume de uma forma muito simples aquela que pode ser a única solução para não agravarmos ou complicarmos a nossa saúde.

Quem não gostaria de chegar aos 100 anos com saúde? Infelizmente, nem todos chegaremos, mas podemos tentar. Todos somos diferentes (Graças a Deus) e, dado que cada um tem uma genética diferente - mesmo que comêssemos todos os mesmos alimentos e as mesmas quantidades – os resultados serão diferentes. E isto é normal.

Muitas vezes perguntamos: “Faço tudo para ter uma alimentação cuidada. Por que não está a resultar?” E a resposta é esta: não copies nenhuma fórmula que esteja a resultar para alguém.

Uma das soluções é procurar ajuda de quem percebe do assunto, neste caso, um(a) nutricionista. Outra solução é procurar “boa informação”.

Vivemos numa época em que a obtenção de informação é tão fácil, mas, muitas vezes, (quase sempre) entre a boa informação há também a má informação, que é preciso saber diferenciar. Isto acontece para que haja fomento do consumo.

Há tanta informação contraditória que, muitas vezes, quem se preocupa, de facto, com a sua própria saúde não sabe o que fazer. E é aqui que chegamos à palavra-chave deste texto: Simplicidade.

Como é que as pessoas viviam e se alimentavam há um século? Verduras e frutas sem químicos, peixe e carne sem modificações com transgénicos, hormonas de crescimento e outras substâncias. Se juntarmos o nosso conhecimento e nos alimentarmos de uma forma semelhante à dos nossos avós, iremos ter bons resultados e poderá ser uma boa garantia de saúde. Associando sempre a uma boa vida activa. Para quem não gosta de ginásio, acredite, não é necessário ir a um, ainda que as aulas de grupo sejam sempre boas para nos motivar a fazer mais e melhor.

No entanto, se já está dentro de si essa vontade, a natureza é o melhor campo de “Batalha”. Procure sempre lugares onde não haja poluição, corra/ande junto ao mar, na floresta ou junto ao rio.”

Feliz Ano Novo 2017

Hilário Santos