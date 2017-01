“Garouta do Calhau” cantou os reis ao representante da República

O Palácio de São Lourenço recebeu hoje a música e a boa disposição de um grupo com quase 70 pessoas da “Garouta do Calhau - Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal”, que foram “Cantar os Reis” ao representante da República, Ireneu Barreto.

O coro intergeracional da “Garouta do Calhau” é um grupo que «vive muito as tradições do Natal”, realçou o presidente da Associação, Ricardo Silva, adiantando que desenvolvem atividades como «missas do parto, concurso de presépios e o “Cantar os Reis”», finalizando a celebração da quadra, no próximo dia 15, «com a festa de Santo Amaro».

«Cantámos os Reis ao representante da República e, de uma forma indireta, ao Presidente da República, que também é um amigo da “Garouta do Calhau”, já nos visitou por duas vezes», lembrou o responsável, acrescentando que todos os utentes da associação «nutrem uma grande simpatia» por Marcelo Rebelo de Sousa.

Por seu turno, o representante da República, Ireneu Barreto, agradeceu a visita do grupo e manifestou a expetativa de que «este ano possa ser o melhor ano possível nas nossas vidas». «Que os vossos desejos sejam realizados e que continuem com essa boa disposição, porque isso também é fundamental para vivermos o dia a dia», disse.

As quase 70 pessoas vão-se juntar a um grupo de crianças e, pelas 17h30, vão “Cantar os Reis” no centro comercial La Vie.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo