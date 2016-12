Últimos civis serão retirados de Alepo nas próximas horas - Cruz Vermelha

A retirada dos últimos civis e combatentes do último reduto rebelde na zona leste da cidade síria de Alepo completa-se nas próximas horas, estimou hoje a Cruz Vermelha e a televisão estatal daquele país.

Na noite de quarta-feira para hoje foram retiradas cerca de quatro mil pessoas, com muitos outros civis e homens armados a enfrentar temperaturas baixas para poder sair da cidade.

A evacuação quase completa da zona leste de Alepo surge numa altura em que o Presidente sírio, Bashar al-Assad, considerou que os resultados da ofensiva das suas forças representam “um passo decisivo para acabar com o terrorismo”, que deverá abrir caminho ao fim da guerra civil.

Ao princípio da tarde, um fluxo constante de veículos transportando combatentes da oposição ao regime atravessou a passagem de Ramousseh a caminho do distrito de Rashideen, a Oeste da cidade de Alepo.

O processo de evacuação teve início na semana passada depois de a oposição síria ter aceitado entregar os seus últimos bastiões em Alepo Oriental.

Desde então cerca de 35 mil combatentes e civis foram retirados de autocarro, indicou as Nações Unidas.

A Cruz Vermelha Internacional afirmou entretanto, em comunicado, que outros quatro mil combatentes foram retirados de Alepo Oriental desde quarta-feira em carros privados, carrinhas e monovolumes.

"O mau tempo, incluindo neve e vento intensos, bem como o mau estado dos veículos, significa que as coisas estão a correr de forma muito mais lenta do que o previsto”, indica o comunicado da Cruz Vermelha.

O processo de evacuação, acrescentou a Cruz Vermelha, "vai continuar todo o dia e toda a noite, e provavelmente também amanhã (sexta-feira)”.

O regime de Assad está, assim, a poucas horas de retomar o controlo total sobre a segunda cidade mais importante da Síria, após mais de quatro anos de combates. Trata-se da mais importante vitória militar do regime desde que em 2011 começou a rebelião contra o seu Governo.

A porta-voz do Comité Internacional da Cruz Vermelha Ingy Sedky salientou que os poucos milhares de pessoas a retirar de Alepo vai sair da cidade em 40 autocarros e centenas de carros privados.

Já a televisão estatal síria noticiou que “Alepo estará livre de terroristas nas próximas horas”.

Ao mesmo tempo que decorria a fase final do processo de evacuação de Alepo, a Organização para a Cooperação Islâmica (OCI) qualificou hoje de “crimes de guerra" a atuação do regime de Al-Assad nos bairros da zona oeste da cidade.

Numa reunião de emergência na sua sede na cidade saudita de Yeda, o secretário-geral da organização, Yusef al Ozaimin, responsabilizou a comunidade internacional pelo que está a acontecer em Alepo e exigiu que esta "adote medidas para suspender o genocídio contra os sírios".

