Últimas compras de Natal motivam ida ao Funchal

Depois de uma Noite de Mercado muito participada, eis que os madeirenses amanhecem no Funchal para fazer as últimas compras de Natal.

Ainda decorriam, aliás, as limpezas finais nas ruas do Funchal e muitas das lojas ainda nem tinham aberto as portas, mas a afluência era já notória.

Há sempre a prenda que fica esquecida e, por isso, há que aproveitar a ultima oportunidade para o fazer.

No entanto, as últimas compras não se cingiram a prendas, já que a "correria" até aos supermercados foi constante, na maior parte dos casos para comprar os ingredientes finais para uma ceia de Natal requintada.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo