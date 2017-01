Óbito/Soares: Presidente da FPF lamenta morte de referência única da democracia

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, considerou o antigo Presidente da República Mário Soares, que hoje faleceu aos 92 anos, como “uma referência única na história e da democracia do país”.

“O seu combate por uma sociedade mais democrática, plural e progressista serviu e servirá sempre de referência a quem, como ele, amava profundamente e queria servir Portugal”, afirmou o presidente da FPF, em comunicado.

Fernando Gomes referiu ainda que, “ao lutar pelos seus ideais de justiça, liberdade e igualdade, Mário Soares tornou-se não só num dos mais importantes políticos da história moderna, mas, igualmente, contribuiu para tornar melhor o país”.

Mário Soares, que além de Presidente da República, foi fundador e líder do PS, assim como ministro dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro, morreu hoje, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde estava internado desde 13 de dezembro de 2016.

