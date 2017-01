Óbito/Soares: Benfica expressa profundo pesar pela morte de grande personalidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, expressou hoje o profundo pesar pela morte do antigo Presidente da República Mário Soares, aos 92 anos.

"Nesta hora de enorme perda para o país e para a lusofonia de uma grande personalidade, fundadora da democracia portuguesa, promotora da adesão de Portugal à União Europeia e titular dos principais cargos políticos de Portugal, em meu nome pessoal e do Sport Lisboa e Benfica expresso o mais profundo pesar pelo falecimento do Dr. Mário Soares e apresento à família e ao Partido Socialista, de que foi fundador, as mais sentidas condolências”, lê-se no comunicado do clube ‘encarnado’.

Mário Soares, que foi ainda fundador e líder do PS, assim como ministro dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro, morreu hoje, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde estava internado desde 13 de dezembro de 2016.

“Democrata, líder político, primeiro-ministro e Presidente da República, Mário Soares participou em 01 de dezembro de 1992, no antigo Estádio da Luz, na festa de homenagem ao nosso Eusébio da Silva Ferreira, condecorando-o com a Comenda da Ordem do Infante num momento que ficará para sempre na nossa memória", rematou Luis Filipe Vieira.

